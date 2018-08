Irre! Lazio-Rom-Ultras wollen Frauen verbannen

Die Lazio-Fans fielen schon mehrmals durch jenseitige Aktionen negativ auf. Im Vorjahr hatten sie für einen Skandal gesorgt, als sie im Römer Olympiastadion Fotomontagen mit dem Gesicht der im Holocaust getöteten Jüdin Anne Frank in einem Trikot von Stadtrivale AS Rom aufklebten. Der Klub wurde vom italienischen Fußball-Verband dafür mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro belegt.