Auch ohne Semmering droht die Blechlawine

600.000 Kubikmeter Schotter wirbeln ganz schön viel Staub auf - und das auch im übertragenen Sinn. Denn so viel Aushub hätte per Bahn vom Semmering ins Mostviertel gebracht und dann in Neusarling auf Lkw umgeladen werden sollen. Damit Wieselburg also vom Durchzugsverkehr entlastet werden kann, müssten die Kolonnen durch Ybbs an der Donau rollen.