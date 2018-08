Biker (24) landet in Bachbett - schwer verletzt!

Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr. Der 24-Jährige war auf der L255 von Deutschland kommend in Richtung Reutte unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve plötzlich über den Fahrbahnrand hinauskam, einen Leitpflock streifte und schließlich in einem Bachbett landete.