Taxi-Streit: Tobender schlägt Polizist bewusstlos

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Sonntag ein Streit beim Absamer Dorffest in Tirol! Mehrere Festgäste hatten sich gegen 2.15 Uhr um ein Taxi gestritten. Sogar die Polizei musste einschreiten. Ein 25-Jähriger rastete dabei so dermaßen aus, dass er einen Polizisten mit einem Fußtritt bewusstlos schlug!