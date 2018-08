Klettergarten: Baum brach, zwei Gäste stürzten ab

Das ist gerade noch einmal gut gegangen: Am Samstag brach im obersteirischen Klettergarten Gröbming ein Baum, an dem eine Plattform befestigt war. Zwei Kletterer stürzten daraufhin etwa 2,2 Meter in die Tiefe und verletzten sich. Sie sind mittlerweileaber wieder wohlauf. Der Parcours ist vorübergehend gesperrt. Ein Sachverständiger wird klären, wieso der Baum gebrochen ist.