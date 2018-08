Doppelpack! Royer rettet New York Red Bulls

Daniel Royer hat den New York Red Bulls in der nordamerikanischen Major League Soccer mit einer der letzten Aktionen des Spiels gegen die Vancouver Whitecaps noch ein 2:2-Remis gerettet. Der Steirer hatte seine Mannschaft am Samstag (Ortszeit) schon in der 5. Minute in Front gebracht, ab der 60. Minute lag jedoch das Heimteam Vancouver vorne. In der 90. Minute traf Royer jedoch zum Ausgleich.