Oberösterreich fordert faires Geld für Uni Linz

Nur 5 Prozent für Linz

Faktum ist, dass bisher nur 5 Prozent des Bundesbudgets für die 21 österreichischen Universitäten in die JKU fließen, 20 Prozent in die Steiermark und 54 Prozent nach Wien. Und das, obwohl Oberösterreich 17 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beisteuert. „Ich orte beim Bund Verständnis für diese Schieflage. Wir wollen aber auch verwertbare Ergebnisse“, so LH Stelzer. Konkret will die JKU für die nächsten drei Jahre „mindestens 60 Millionen Euro mehr“, um gerade die technisch-naturwissenschaftlichen Studien zu stärken. Enorm wichtig für den Wirtschafts- und Industriestandort Oberösterreich, der ohnehin über Fachkräfte-Mangel stöhnt.