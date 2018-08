1:4 gegen Kosice - KAC verlor auch dritten Test

Ein 1:4 zum Abschluss gegen Kosice - Eishockey-Rekordmeister KAC verlor auch das dritte Testspiel beim Pavol Zabojnik-Gedenkturnier in Zvolen (Slowakei). „Aber wir haben an allen drei Tagen viel über unser Team gelernt und wissen, wo wir ansetzen müssen“, meint der neue Trainer Petri Matikainen, in dessen Team derzeit auch ein Magen-Darm-Virus grassiert.