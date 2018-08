Kind aus verrauchter Wohnung gerettet

Eine Nachbarin hatte am Samstag gegen 14 Uhr die Alarmtöne des Rauchmelders wahrgenommen und sofort die Feuerwehr verständigt. „Der verzweifelten Oma war die Tür ins Schloss gefallen, als sie nur kurz vor die Tür gegangen war und sie konnte nicht mehr in die verrauchte Wohnung im Mehrparteienhaus in der Villacher Röntgenstraße zurück“, berichtet Oberbrandmeister Alexander Scharf.