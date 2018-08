LKA-Zielfahnder fassten EU-weit gesuchten Ungarn

In Justizanstalt Wels

Zielfahndern des LKA OÖ gelang es am Donnerstag gegen 9.55 Uhr, den gesuchten Ungarn in Wels festzunehmen. Er wurde anschließend in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Über seine Auslieferung nach Deutschland muss erst noch entschieden werden.