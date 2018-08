Streit um Radweg: Enteignung droht

Mit einem Brief an die Landesregierung will Hans B. eine „drohende Enteignung“ seitens der Gemeinde Weiden am See verhindern. Grund dafür ist ein wilder Streit um die Grundstücksgrenze. Denn ein Radweg soll in Zukunft nämlich einen kleinen Teil davon in Beschlag nehmen. Doch der körperlich behinderte Mann will nicht weichen. „Wir haben schon mehrere Gespräche geführt, doch wir konnten keine Einigung erzielen“, bestätigt VP-Bürgermeister Wilhelm Schwartz. Von einer Enteignung könne aber keine Rede sein. „Wir prüfen derzeit sogar die Verlegung der Straße, der verpflichtende Grundabtritt wäre die letzte Lösung“, so Schwartz.