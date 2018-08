Opfer will „Schubserin“ im Gefängnis sehen

Ein Mädchen, das im US-Bundesstaat Washington von einer Brücke 18 Meter in die Tiefe gestoßen und dabei fast getötet wurde, will die Täterin nun im Gefängnis sehen: „Anfangs wollte ich nicht, dass Taylor Ärger bekommt, aber jetzt, da ich darüber nachgedacht habe, will ich, dass sie im Gefängnis darüber nachdenkt, was sie getan hat“, sagte Jordan Holgerson gegenüber NBC. Die 16-Jährige erlitt beim Aufprall auf das Wasser schwere Abschürfungen, mehrere gebrochene Rippen und eine Lungenverletzung.