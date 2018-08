Ein Tag im Leben eines Communitymanagers

06:00 Uhr

Während die meisten noch im Bett liegen, begrüße ich den Portier mit einem munteren „Morgen!“ und setze mich an einen unserer PCs im Newsroom, dem Dreh- und Angelpunkt der Berichterstattung von krone.at. Sonnenschein? Fehlanzeige. Noch begleitet mich das LED-Licht. In der „Krone“-Redaktion arbeiten wir in mehreren Schichten um einen guten Service bieten zu können und unsere Leser fast rund um die Uhr betreuen und moderieren zu können.



Als Communitymanager liegt es unter anderem an mir ein offenes Auge auf die vielen Kanäle zu haben. Facebook? Check. Das Forum? Check. Sind E-Mails eingetroffen? Oh, einige Leserreporter haben geschrieben. Die schönen Fotos machen die frühe Zeit erträglich, Nachrichteneinsendung schicke ich den Kollegen von der Redaktion weiter. Kaffee? Check.