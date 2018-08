Wüste Schlägerei! Fußballerinnen rasten völlig aus

Unfassbare Szenen beim Frauenfußball-Spiel zwischen Universidad Cordoba und Libertad in Argentinien. Nach einem Platzverweis für eine Spielerin von Libertad (im gelben Trikot) eskalierte das Spiel völlig. Fans gerieten mit den Universidad-Spielerinnen (in den roten Trikots) in einen verbalen Streit. Daraufhin rannten beide Teams zu den Fans am Zaun und es entstand eine wüste Prügelei. Das Spiel musste abgebrochen werden und 3 Spielerinnen wurden ins Krankenhaus gebracht (alles im Video oben).