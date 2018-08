34 Grad: Jetzt rollt die zweite Hitzewelle an!

Frost- und Tropennächte

Doch zumindest die Nächte werden diesmal vielerorts für mehr Abkühlung sorgen, zumal sie auch schon um 45 Minuten länger andauern, so der Meteorologe. „So sinken die Temperaturen, trotz 30 Grad und mehr untertags, nachts recht verbreitet unter die 20-Grad-Marke“, so Spatzierer. Einen kleinen Vorgeschmack können sich Freunde des Herbsts und des Winteranfangs in Österreich aber ebenfalls bereits holen. Etwa in Tannheim, Mariapfarr und Seefeld sinken die Nachttemperaturen bereits in den einstelligen Bereich mit 7 bis 9 Grad. Liebhaber von tropischen Nächten sind dann doch besser in der Wiener City oder rund um den Neusiedler See aufgehoben, empfahl Spatzierer.