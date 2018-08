„Essen verboten“ in allen U-Bahnen: Top oder Flop?

Es war immer wieder Thema von Diskussionen, insbesondere in der krone.at-Community: das Konsumieren von Speisen und Getränken in öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem aber in den Wiener U-Bahnen. Nach Durchführung einer Online-Abstimmung wagt nun Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) den Vorstoß: Ab Jänner 2019 gilt ein generelles Essverbot in allen U-Bahn-Linien. Wie sehen Sie das Verbot? Eher überflüssig oder längst überfällige Ergänzung der Hausordnung? Diskutieren Sie unten in den Storykommentaren oder im Forum mit!