Ganz Linz feiert mit der „Krone“

Wenn die virtuelle Welt plötzlich real wird: Donnerstagabend ging beim Ankick auf der Hauptbühne die Post ab. Die jungen Stars der Youtube-, Instagram- und Facebook-Szene erföffneten das größte Open Air des Landes und feuerten dabei ihre Songs in den Nachthimmel. Hautnah konnte man Aquamarin, der ein Heimspiel feierte oder die Oberösterreicherin Inspired by Dzeni erleben. Schmachten konnte man zu den Songs von Kelly-Family-Spross Iggi Kelly, der als Star aus der TV-Show „The Voice Kids“ hervorging. Für Kreisch-Alarm sorgten aber vor allem Daniele Negroni oder die „Britain’s got Talent“-Stars Bars & Melody.