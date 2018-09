Hilfeschrei: „Unser Gemeindebau zerbröselt!“

Leitgeb erklärt, warum eine Sanierung so viel Zeit in Anspruch nimmt: „Die Wohnhausanlage wird von uns bereits seit dem Jahr 2015 saniert. Die Bauarbeiten an den einzelnen Gebäudeteilen finden etappenweise statt, immerhin reden wir hier von 85 Stiegen und weit über 700 Wohnungen. Also keine Kleinigkeit.“ Die Sanierungsarbeiten im niederen Bauteil sind weitgehend fertiggestellt, die Bauarbeiten in der Mareschgasse 24 starten im nächsten Frühjahr.