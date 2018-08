Hilflose Neufundländer vor Hungertod gerettet

„Wir bitten dringend um Spenden!“

Doch all die Neuzugänge (auch vierbeinige Urlaubswaisen sind dabei!) führen die Tierasyle an den Rand des Kollapses. „Wir platzen aus allen Nähten. Laufend müssen wir ausgesetzte oder gänzlich herrenlose Tiere unterbringen. Das übersteigt sowohl unsere räumliche als auch finanzielle Kapazität. Wir bitten deshalb um Spenden, gerne auch in Form von Futter“, sagen die beiden Tierfreundinnen erschüttert. Und schon in der kommenden Woche steht die nächste behördlich verfügte Hundeabnahme bei einem Privat-Halter ins Haus.