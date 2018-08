Gefährlicher Brand war Rauch von Ischler Dampflok!

Sonst keine Anrufe

Als die Feuerwehr am vermeintlichen Brandort eintraf, war dort weit und breit kein Feuer zu sehen. Nach Rücksprache mit der ortsunkundigen Anruferin, die in Bad Ischl lediglich zu Besuch war, erklärte die Frau, ihr sei es absolut unverständlich, dass niemand sonst angerufen habe, obwohl doch so viele Leute um den Rauch stehen würden. Der Irrtum wurde dann rasch geklärt. „Und wir konnten wieder in die Zeugstätten einrücken“, schmunzelt Stibl.

Im Einsatz standen übrigens insgesamt 40 Freiwillige mit fünf Einsatzfahrzeugen.