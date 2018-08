Salzburg: „Jetzt wollen wir natürlich mehr!“

Er könnte auch der erste in der Bullen-Ära werden, der mit den Mozartstädtern den Sprung in die Gruppenphase schafft. Zwei Spiele fehlen zum Coup, schon jetzt steht fest: Bei den Mozartstädtern klingeln erneut die Kassen! Durch den Play-off-Einzug ist die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League sicher. Womit Ulmer und Co. zehn „Mille“ eingespielt haben. Gelingt der Sprung in die Champions League, würden dank garantierter UEFA-Startgelder 26 Millionen winken. Inklusive Einnahmen aus den drei Heimspielen in der Gruppenphase wäre wohl sogar der „30er“ machbar.