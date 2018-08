Anrufer kündigte Banküberfall bei der Polizei an

Ich werde eine Bank in Strengberg bei Amstetten überfallen, lass mich notfalls auch erschießen, kündigte ein Anrufer aus Perg Dienstagfrüh telefonisch der Polizei an. Die bewachte daraufhin zwei Banken, konnte den Anrufer in Grein festnehmen und versucht nun, die Hintergründe des Anrufers zu klären.