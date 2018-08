Led-Zeppelin-Sänger Robert Plant wird 70

Energie für Musik

16 Platten hat er seit Zeppelin-Zeiten gemacht, darunter den Grammy-Gewinner „Raising Sand“ mit der Bluegrass-Künstlerin Alison Krauss und das 2010er Album „Band Of Joy“ mit Folksängerin Patty Griffin, mit der er einige Jahre in Texas zusammenlebte. Die Trennung von ihr verarbeitete er in seinem vorletzten Album „Lullaby And ... The Ceaseless Roar“; der Song „House Of Love“ beginnt mit den Worten „Leaving was so hard“. „Wenn du dem Album zuhörst, hörst du, wie ich mein Herz ausschütte - für jeden, der daran interessiert ist“, sagte er dem „Classic Rock Magazine“. „Das ist es, was ich mache. Und das ist nicht einfach, glaub mir.“ Sein elftes Soloalbum „Carry Fire“ erschien 2017; auch darin entwickelt sich der alternde Rockgott weiter. Das ist das wichtigste für ihn mit 70: „Ich habe immer noch einen Fuß in der Tür, was für die Musikindustrie nicht gerade Kleinigkeit ist, und ich möchte das nutzen, um mit Wörtern und Sounds zu spielen und aufregende neue Wege finden, Musik zu machen.“