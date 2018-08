Große Mengen Mikroplastik vor Osterinsel gefunden

Selbst am Point Nemo Mikroplastik im Meer

„Dies sind keine guten Nachrichten“, resümierte Thiel. „Das Müllproblem im Ozean ist global.“ Die Studie bestätige auch Mikroplastik-Messungen während der kürzlich zu Ende gegangenen Segelregatta Volvo Ocean Race, die Mitarbeiter des GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung mit Sitz in Kiel initiiert hatten. Sogar am Point Nemo im Südpazifik - jene Stelle, die weltweit am weitesten vom nächsten Land entfernt ist - fand sich Mikroplastik im Meerwasser.