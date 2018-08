Polen stahlen Rasenmähertraktoren aus Sportanlagen

Die Tatorte im Detail:

in Allhaming, Bezirk Linz-Land, nachts zum 14.10.2016,

- in Zwettl an der Rodl, Bezirk Urfahr-Umgebung, nachts zum 06.09.2017,

- in St. Pölten-Spratzern, nachts zum 08.09.2017,

- in St. Pölten-Hart, nachts zum 08.09.2017,

- in St. Pölten-Ratzersdorf, nachts zum 08.09.2017,

- in St. Pölten-Harland, nachts zum 08.09.2017,

- in Sigmundsherberg, Bezirk Horn, nachts zum 17.10.2017,

- in Krems an der Donau, nachts zum 18.10.2017,

- in Palt, Bezirk Krems-Land, nachts zum 14.11.2017,

- in Hollenburg, Bezirk Krems-Stadt, am 28.11.2018,

- in Wolkersdorf, Bezirk Mistelbach, nachts zum 29.11.2017,

- in Wöllersdorf, Bezirk Wr. Neustadt-Land, nachts zum 06.12.2017,

- in Laxenburg, Bezirk Mödling, nachts zum 16.02.2018,

- in Vösendorf, Bezirk Mödling, nachts zum 17.02.2018,

- in Ziersdorf, Bezirk Hollabrunn, nachts zum 30.03.2018,

- in Mitterndorf an der Fischa, Bezirk Baden, nachts zum 12.04.2018;