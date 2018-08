Zverev beim Laver Cup wieder im Team Europa

„Es hat verdammt viel Spaß gemacht, im vergangenen Jahr in Prag beim Laver Cup dabei zu sein“, sagte Zverev. „Ich freue mich riesig darauf, in Chicago wieder zum Team zu gehören, um den Titel mit ein paar fantastischen Teamkollegen zu verteidigen.“ Im Vorjahr war bei der Premiere auch Österreichs Topstar Dominic Thiem dabei gewesen. Ob der Weltranglisten-Achte nur eine Woche nach dem Heim-Davis-Cup in Graz gegen Australien in die USA fliegt, ist fraglich.