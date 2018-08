Toter wegen Sekundenschlaf: Gefängnisstrafe

Der 20. Juni 2017 auf der B168 in Piesendorf. Ein sonniger Nachmittag. Der Angeklagte wollte seine Frau abholen, war damals komplett nüchtern. „Ich fühlte mich ganz gut.“ Mit 100 am Tacho geriet er in seinem schwarzen VW Tiguan in den Gegenverkehr, prallte mit der linken Front gegen den silbernen BMW eines Deutschen (42). Der Mann starb, seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Todeslenker selbst aber nur eine Prellung. Ein dritter Lenker konnte nicht bremsen: Blechschaden.