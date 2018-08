Weststeirerin prallte mit Paragleiter gegen Buche

Montagvormittag wollte eine 43-jährige Weststeirerin mit dem Gleitschirm vom 1130 Meter hohen Gelderkogel zum südöstlich gelegenen Landeplatz in Tober (Gemeinde Passail) fliegen. Doch dann geschah ein Unglück: Schon kurz nach dem Start triftete die Pilotin gegen zehn Uhr plötzlich nach links ab und prallte gegen eine 15 Meter hohe Buche. Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Kopf- und Hüftbereich und wurde von Bergrettern, die mit Steigeisen auf den Baum geklettert waren, mittels eines Flaschenzugs abgeseilt und rasch erstversorgt. In weiterer Folge flog sie der Rettungshubschrauber in das LKH Graz. Eine Befragung der Steirerin war noch nicht möglich.