Schuldenberg: 26-Jährige langte im Kindergarten zu

Aus der Notsituation heraus soll die Kindergartenpädagogin in eine Handkasse in ihrer Arbeitsstätte gegriffen und Kindergartenbeiträge in die eigene Tasche gesteckt haben. Noch dazu soll die junge Frau eine Wohnung gemietet haben - im Wissen, sie nicht bezahlen zu können. Das alles gibt sie zu, die Schäden sind großteils gutgemacht.