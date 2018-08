Israel-Teamchef Herzog vorgestellt - „Großaufgabe“

Angesprochen wurde Österreichs Ex-Internationaler auch auf seinen Treffer in der WM-Qualifikation 2001 gegen Israel. Damals erzielte Herzog in der Nachspielzeit aus einem Freistoß das 1:1 und hievte Österreich damit ins WM-Play-off. „Das ist lange her. Es gab viele Schlagzeilen, und es wurde viel darüber gesprochen. Damals habe ich für Österreich getan, was ich konnte. Und jetzt werde ich dasselbe für Israel tun“, war seine Antwort. Für Herzog ist es der erste Posten als Trainer einer A-Auswahl.