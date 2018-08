US-Politik steigert Unsicherheit und stärkt China

Angesichts dieser Einflussnahmen plädiert die Außenministerin für eine rasche EU-Erweiterung um Südosteuropa. Mit den diesbezüglich zurückhaltenden EU-Ländern spreche sie. Sie rufe ihren „französischen und niederländischen Kollegen in Erinnerung, dass es die Notwendigkeit gibt, zu handeln“, so Kneissl. „Ich sage, ja, ich verstehe eure Bedenken, ich verstehe eure Skepsis.“ Auch vor dem Hintergrund der Europawahlen im kommenden Frühling sei verständlich, dass „man jetzt nicht unbedingt antreten möchte mit der Idee: And by the way, wir holen noch mehr Länder hinein und Länder, die Empfänger für EU-Förderungen sind. Das ist verständlich und nachvollziehbar“, sagte Kneissl: „Aber mein großes Gegenargument ist: Achtung, da gibt es eine geopolitische Notwendigkeit.“