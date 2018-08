Klippenspringer (31) scheitert an Salto - gerettet

Beim Klippenspringen in Salzburg hat sich am Sonntagnachmittag ein Mann aus dem Flachgau verletzt. Der 31-Jährige war beim Hochzeitskreuz aus einer Höhe von rund zehn Metern in den Wolfgangsee gesprungen. Der beabsichtigte Rückwärtssalto dürfte misslungen sein, er prallte verdreht auf und ging unter.