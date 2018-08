Politiker protestiert nackt gegen Touristenschiffe

Ein norwegischer Politiker sorgt derzeit für Belustigung und Aufsehen im Netz: Der 71-Jährige postete ein Foto von sich, auf dem er splitterfasernackt vor einem vorbeifahrenden Kreuzfahrtschiff posiert. Der Grund: Der Kommunalpolitiker stört sich an den vielen Touristenschiffen, die täglich über den Fjord fahren und genau dort halten, wo er in Ruhe Urlaub machen will.