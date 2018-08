Gespräch Ludwig/Kern: Kritik muss erlaubt bleiben!

Gegen Maulkorb für Kritiker in der Partei

Aus dem Umfeld von Bürgermeister Ludwig hörte die „Krone“ am Sonntag, dass er sich aktuell ganz bewusst nicht in den Medien zur Situation in der Bundespartei äußern werde: Er möchte in wenigen Tagen grundsätzlich über das eben präsentierte neue Parteiprogramm und über „ganz konkrete“ Themen der Sozialdemokratie sprechen.