Zwei Schwerverletzte bei Radunfällen in Tirol

Mit schweren Verletzungen haben am Samstag in Tirol die Ausflüge von zwei Radsportlern geendet. Auf der Brennerbundesstraße wurde ein Rennradfahrer (32) von einem abbiegenden Pkw erfasst, in Nassereith stürzte ein 44-jähriger Mountainbike-Fahrer aus Deutschland 70 Meter weit über ein 40 Grad steiles Waldgelände ab.