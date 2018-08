Wienerin mitten in Nacht vom Frauenkogel gerettet

Die 81-Jährige dürfte sich im Nebel verstiegen haben. Weil sie nichts sehen konnte, rutschte sie schließlich aus, stürzte noch mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich. Sie konnte noch per Handy selbst Hilfe rufen. Die Wienerin gab an, sie sei im Bereich der Rastötzenalm. Bergretter aus Bad Hofgastein machten sich daraufhin am Samstagnachmittag auf die Sucher. Auch ein Hundeführer war im Einsatz. Da die Frau nicht gefunden werden konnte, wurde ihr Handy angepeilt. Das ergab, dass sich die Vermisste vermutlich im Talbereich Richtung Hüttschlag befand.

Gegen 23 Uhr wurden die Bergretter aus Hüttschlag alarmiert. Die Helfer machten sich sofort auf den Weg. Gegen 2 Uhr nachts stießen sie schließlich knapp 100 Meter unterhalb des Frauenkogels auf die verletzte Frau. Mit einer Universaltrage und am Seil gesichert wurde die Wienerin mit vereinten Kräften aus dem steilen Gelände gebracht.

Als es morgens hell wurde konnte das Team des Rettungshubschraubers Martin 1 starten und die Urlauberin ins Krankenhaus fliegen.