Seekirchen mit besserem Ende beim Fußball-Fest

FC Pinzgau hatte beim Leader Pech: Schon nach 90 Sekunden patzte Van Hoeven-Vertreter Steinbauer im Tor bei einem weiten Ball kräftig, dazu bescherte ein unnötiger Freistoß das 0:2. Die Gäste krempelten aber nach einem Pausen-Donnerwetter die Ärmel rauf und ihr Spiel total um. Was dem Leader nicht schmeckte, zumal Tandari per Kopf netzte. „Es ging ordentlich hin und her, wir waren dran - aber am Ende hat es nicht reichen wollen“, gefiel Trainer Seiler die Reaktion seiner Mannschaft.