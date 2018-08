Schwimmende Hotels mit Golf-Platz und Whirlpool

Luxuriöse Ausstattung

In den paar Stunden, in denen die „MS Oscar Wilde“ in Linz vor Anker liegt, öffnet Hotelmanager Ahmed Msakni die Türen für die „Krone“. Der Blick hinter die Kulissen zeigt, warum immer mehr Menschen Kreuzfahrten wählen, um zu reisen. Die Ausstattung des schwimmenden Hotels, das sich mit 10 bis 20 km/h auf der Donau bewegt und 88 Kabinen hat, ist luxuriös. Bis zu 176 Gäste können an Bord gehen, dazu kommen noch gesamt 45 Mitarbeiter, die für einen reibungslosen Ablauf an Bord sorgen.