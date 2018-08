60 Millionen Euro für Bundesschulen

Auch eine recht stattliche Summe, insgesamt 20 „Mille“, fließen in die Erneuerung der BULME in Graz-Gösting, wo man den Werkstättentrakt auf Vordermann bringt. Das steirische Investitionsprogramm runden Bauvorhaben im BG Pestalozzi, in der HAK Voitsberg, in Köflach, im BG Fürstenfeld, im BG Stainach usw. ab.