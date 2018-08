Besorgniserregende Situation in unseren Spitälern?

Einige sehen das Problem dabei eher in der Großstadt verortet. So meint Querdenk3r68: „Ich bin so froh, dass wir am Land leben. Da passiert sowas nicht. Wien ist eben anders.“ Die Ursache sieht User frizzl in den Sparmaßnahmen der Regierung: „Und WARUM sind in Wien die Krankenhäuser überlastet? Alle wissen es und ich spreche es aus: Weil die neue Regierung an allen Ecken und Enden spart. So ehrlich muss man sein.“