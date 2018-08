AKH schickt Kind mit Lungenentzündung nach Hause

„Mädchen nur von Pflegerin begutachtet“

Jasmin kam am Dienstag mit ihrer Mama in die Kinder-Notfallambulanz ins AKH, die Siebenjährige war am Ende ihrer Kräfte. „Aber es hat sich niemand dafür interessiert“, erzählt ihre Mutter im „Krone“-Gespräch. „Es waren zwar alle freundlich, doch in dieser Situation wär’s mir lieber gewesen, ,zwidere‘ Ärzte zu haben, als gar keinen.“ Das Mädchen soll lediglich von einer Pflegerin „begutachtet“ worden sein, die ein „Ersteinschätzungsdokument“ ausstellte und Klein Jasmin damit zu einem niedergelassenen Arzt schickte. Dessen Diagnose: schwere Lungenentzündung mit teilweise kollabierten Lungenteilen.