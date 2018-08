Überschwemmungen in Voitsberg und Gratkorn

Heftiger Regen, Hagel und Sturmböen sorgten in Voitsberg am Freitag gegen 14.15 für Überflutungen. Erwischt hat es ebenfalls Gratkorn im Grazer Norden. Durch Sturmböen stürzten Bäume auf die B 70 bei Edelschrott - die Straße war am Nachmittag eineinhalb Stunden gesperrt. In Krieglach schlug ein Blitz in ein Hausdach ein. Eine 17-Jährige wurde nach einem offenbar indirekten Blitzschlag ins Spital geflogen.