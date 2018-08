Rettungseinsatz unter extremen Wetterbedingungen

Ein Paar aus Hessen war am Mittwoch mit seinen Mountainbikes bei Berchtesgaden unterwegs und geriet an der Nordseite der Reiter Alpe in schwieriges Gelände. Die Urlauber stiegen zu Fuß über einen Graben ab, wobei die 41-Jährige über eine rund 15 Meter hohe Wandstufe abstürzte, und schwer verletzt in einer Rinne liegen blieb.