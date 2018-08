Passantin überwältigte flüchtenden Drogendealer

In der Hyrtlgasse wurde laut Polizei eine Passantin auf die Situation aufmerksam. „Die unbekannte Frau warf den Mann mit einer Grifftechnik zu Boden und fixierte diesen“, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Der 18-Jährige sei dann unter heftiger Gegenwehr festgenommen worden. Bei ihm fanden sich Cannabis und Bargeld.