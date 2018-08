Schaller in seinem dritten EM-Bewerb gefestigter

Unter dem Aspekt konnte er sich in Schottland schon einmal an das höhere Niveau gewöhnen. „Das hier alles ist schon sehr stark, sehr hart. Es ist ein großer Unterschied zu den Junioren“, berichtete der 17-Jährige. „Da reicht es nicht, nur die Standardsprünge zu machen, da muss man mehr zeigen.“ Für ihn sei es darum gegangen, Erfahrung zu sammeln. Das Wettkampfjahr des Schülers der Sportschule Maroltingergasse sei noch nie so intensiv und erfolgreich gewesen.