Fledermaus-Invasion in deutschen Wohnungen

„Fledermäuse urplötzlich aufgetaucht“

Mit einer massiveren Invasion sah sich in der Nacht auf Montag eine Frau in Weiden in der Oberpfalz in ihrem Schlafzimmer konfrontiert, wo sich plötzlich 50 Fledermäuse tummelten. In dem Raum herrschte „Hitchcock-Flair“, wie es die Polizei am Donnerstag formulierte. Die Tiere waren nach Aussagen der Frau in der Nacht urplötzlich aufgetaucht. Die Polizisten riefen schließlich die Feuerwehr hinzu, die die Fledermäuse mit Keschern einfing.