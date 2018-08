Mamma mia! Doktor Rossi hat kein Rezept

KTM kämpft mit Fluch

Statt eines Trios wird nur ein KTM-Fahrer in der Steiermark an den Start gehen. Miguel Oliveira führt nach zehn Rennen in der Moto2, Marco Bezzechhi in der Moto3. KTM hat also heuer die Chance auf zwei WM-Titel. Die Gegner verfluchen die „Orangen“ aus Mattighofen also in den kleinen Klassen - in der Königsliga aber scheint ein Fluch auf dem Hersteller aus Oberösterreich zu liegen. Denn eigentlich wollte man in Spielberg mit den beiden Stammpiloten Pol Espargaro und Bradley Smith antreten, dazu Testfahrer Mika Kallio mit einer Wildcard ins Rennen schicken. Doch der coole Finne ramponierte sich am Sachsenring das rechte Knie. Espargaro flog zuletzt in Brünn ab und liegt wegen eines Schlüsselbeinbruchs noch im Krankenhaus. Für den Spanier heißt es also: Spital statt im Murtal!