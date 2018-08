Nach E-Card-Coup: TGKK ist Betrügern auf der Spur!

30.000 Hausbesuche pro Jahr

Nicht zu spaßen ist mit den „Fahndern“ auch beim Thema Krankenstand. Sollte sich beispielsweise der Verdacht ergeben, dass ein solcher missbräuchlich in Anspruch genommen wird, könnte dem Betroffenen eine unangenehme Vorladung ins Haus flattern. Im Vorjahr war dies in Tirol ganze 118.402 Mal der Fall! Zudem werden pro Jahr in etwa 30.000 unangekündigte Hausbesuche abgestattet.