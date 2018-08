Red Bull Salzburg erfüllt mit 3:0-Sieg die Pflicht

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat am Mittwoch in der Qualifikation zur Champions League den ersten Schritt Richtung entscheidendes Play-off gemacht! Das Team von Marco Rose gewann das Drittrunden-Hinspiel gegen den mazedonischen Meister Shkendija Tetovo 3:0 (2:0). Munas Dabbur traf doppelt (16./Elfmeter, 45.+3). Diadie Samassekou sorgte erneut aus einem Elfmeter für den Endstand (81.). In einer chaotischen Schlussphase sah zunächst Zlatko Junuzovic die Gelb-Rote Karte (83.). Dann musste wegen eines Flutlichtausfalls das Spiel kurz unterbrochen werden (85.). Bei eigentlich irregulären Bedingungen wurde das Match nach einigen Minuten Zwangspause dennoch zu Ende gespielt. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Skopje statt.