Grazer zündete mehrere Mistkübel an - verurteilt

„Sie hat immer gesagt, du gehörst in Häfen“

Er wurde 2011 wegen einer ähnlichen Sache verurteilt und hielt sich an seine Auflagen. Doch als er 2016 eine der Geschädigten von damals wieder traf, ging es erneut mit ihm durch. „Sie hat immer gesagt, du gehörst in Häfen, wegen meiner zerstörten Gartenhütte“, erzählte er. Das wühlte ihn auf, also musste eine Mülltonne brennen. „Was gibt Ihnen das Anzünden?“, fragte Richter Oliver Graf. „Nichts“, meinte der Angeklagte. „Waren Sie betrunken?“, hakte der Richter nach. „Nein“, antwortete der 57-Jährige.